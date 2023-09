Larissa Manoela entra para o elenco da série 'De Volta Aos 15' da Netflix

A Netflix surpreendeu ao anunciar oficialmente que Larissa Manoela está no elenco da terceira e última temporada da série "De Volta aos 15". Essa notícia não apenas entusiasmou os fãs da atriz, mas também trouxe nostalgia ao reunir Larissa com sua antiga colega de cena, Maisa Silva.

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais com o elenco reunido. "Uma amiga que eu tenho desde a infância e eu estou muito feliz que vamos nos reencontrar para fazer história mais uma vez!", disse Maisa ao lembrar que as duas trabalharam juntas na novela "Carrossel", do SBT.

"Eu tô muito feliz! Eu vou ter o prazer de contracenar novamente com a minha amiga e parceira da vida, Maisa", disse Larissa animada em vídeo publicado. Além disso, vale destacar que outra reunião esperada aconterá no elenco, já que a atriz namorou com João Guilherme, que também faz parte da série, durante a adolescência. Eles também atuaram juntos na novela "Cúmplices de Um Resgate" e são amigos até hoje.

Nessa temporada, a personagem Anita, interpretada por Maisa (ou Camila Queiroz, na versão adulta), terá que reviver a vida de universitária e novos desafios de viagem no tempo. É nessa fase que ela conhecerá Filipa, a nova personagem que será interpretada por Larissa Manoela. As filmagens do que será a última temporada da série estão marcadas para iniciar em outubro deste ano.

Confira o teaser da 3ª temporada de De Volta aos 15:

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)