'A Fuga das Galinhas' ganha trailer de continuação da Netflix; assista

A continuação da clássica animação "A Fuga das Galinhas" ganhou um novo trailer nesta quarta-feira, dia 15. O longa do estúdio Aardman Animations - vencedor do Oscar - estreia na Netflix daqui a um mês, dia 15 de dezembro. A aguardada sequência do clássico terá 1h 41min. Assista o trailer de "A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets" abaixo:

No novo filme, após fugirem da granja em grande estilo, o grupo de galinhas lideradas por Ginger vive uma vida tranquila em uma ilha livres da granja. Nesta nova vida, Ginger e o galo Rocky tem a filha Molly, que decide sair da ilha e ir para o mundo. Nesta viagem, Molly é capturada e levada para uma fábrica de nuggets.

Agora o grupo de Ginger e Rocky terá que se infiltrar na fábrica para salvar Molly e todas as outras galinhas que estão sendo preparadas para virarem nuggets.

O filme de animação e comédia "A Fuga das Galinhas" feito com animação em stop motion em 2000 produzido em parceria entre o Aardman Animations com o estúdio americano DreamWorks Animation arrecadou mais de US$ 224 milhões, tornando-se o filme de animação em stop motion com maior bilheteria da história.