Eddie Murphy aparece em primeira como o Axel Foley para 'Um Tira da Pesada 4'; veja

O astro Eddie Murphy volta para interpretar o famoso Axel Foley em ‘Um Tira da Pesada: Axel Foley‘. A imagem oficial do quarto filme da franquia ganhou as redes sociais. O personagem é marcante na carreira do ator.

"PRIMEIRO OLHAR DO MUNDO 🚨 Polícia de Beverly Hills: Axel Foley traz Eddie Murphy de volta ao seu papel mais icónico, chegando em 2024", estava na legenda da foto com o policial.

“Jerry Bruckheimer, o produtor original. Quando ele se envolveu e começou a desenvolver o roteiro, ele sabia o que Um Tira da Pesada deveria ser. Quando ele voltou a se envolver, foi quando tudo começou a se encaixar. Porque tentamos por anos e anos, talvez 10, 12 anos, e devo ter lido cinco ou seis roteiros diferentes, e nunca dava certo”, disse Murphy sobre como começou a produção, em publicação ao Cine Pop.

“O estúdio dizia: ‘Vamos lá. Aqui está.’ Foi como: ‘Não é só isso.’ Jerry Bruckheimer voltou lá, e ele sabe o que faz, e juntou tudo. Ele fez Top Gun: Maverick no ano passado, e Bad Boys é Jerry Bruckheimer. Portanto, temos o mesmo cérebro por trás de Um Tira da Pesada, e ele colocou todas as peças no lugar necessárias para fazermos um ótimo filme. E estou animado para que as pessoas vejam”, conclui Murphy.