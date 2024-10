Após Maria Santa de Renascer, Duda Santos se prepara para protagonista em ‘Garota do Momento’

A atriz Duda Santos é a 'Garota do Momento', protagonista da nova novela da TV Globo. Na trama das seis, que estreia em novembro, ela viverá Beatriz (Duda Santos), jovem que se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos.

O convite para a novela veio quando Duda Santos protagonizou Maria Santa, em Renascer. Agora a atriz chega para mostrar o seu trabalho em uma novela das seis, que mostrará a história de uma personagem diferente da trama das nove.

“A Maria Santa ainda está muito fresca, foi um trabalho muito intenso e gruda na pele e na alma. Quando eu comecei a trabalhar para a Beatriz, ainda estava fazendo Maria Santa. Foi meio confuso no começo de tirar alguma coisa para apegar outra. São dois personagens apaixonantes, com algumas semelhanças que facilitaram esse processo de transição”, explica a atriz em coletiva à imprensa online.

Duda Santos chega com uma personagem determinada e preparada para grandes descobertas no Rio de Janeiro. “Maria Santa é um pouco mais jovem, é de um tempo mais para cá do que Beatriz, mas Beatriz é muito mais à frente do tempo. Ela tem mais segurança, ela é visionária. Já Maria Santa tinha uma insegurança, ela saiu de casa para morar com um homem, viver os sonhos deles, cuidar da casa e dar os filhos que ele sempre sonhou. A Beatriz não, ela é super empoderada e segura, ela vai atrás dos sonhos”, avalia Duda Santos.

Em 'Garota do Momento', Beatriz tenta se reconciliar com o seu passado. Criada pela avó paterna desde os quatro anos, em Petrópolis, na região serrana fluminense, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista.

Clarice, viúva que ganhava a vida como lavadeira, mas com talento para a pintura, viajou para a capital na tentativa de participar de uma exposição em uma galeria de arte. Em função de um grave acidente, perdeu parte da memória. Como se lembrava apenas de que tinha uma filha, seu marido, o inescrupuloso empresário Juliano (Fábio Assunção), aproveitou-se da situação e entregou a Clarice outra menina para criar, afirmando ser a filha dela, por isso, batizada com o mesmo nome.

Após dezesseis anos, Beatriz terá que lidar com essas descobertas e outros desafios na Cidade Maravilhosa.

“Beatriz é uma personagem que eu tenho muito amor e estou me divertindo muito fazendo. Eu trabalhei e me esforcei muito para chegar aonde estou hoje, nessa personagem gigantesca que vai se conectar com um monte de gente. Trabalhar com esse elenco que eu admiro muito. Estou muito feliz”, finaliza Duda Santos.