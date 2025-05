Michele Morrone, galã de ‘365 Dias’, revela ter beijado homens por curiosidade

O ator Michele Morrone, protagonista da franquia '365 Dias', surpreendeu ao relatar já ter trocado afeto com outros homens. A confissão ocorreu quando a apresentadora Francesca Fagnani, do canal Rai 2, perguntou se o beijo gay visto em ‘365 Dias Finais’ havia sido o único da vida dele.

“Não, não”, disse o ator. A entrevistadora quis saber mais e perguntou sobre sentimento. “Então, veja bem, sim, eu beijei outros homens em minha vida por curiosidade própria", disse Michele. “Não teve sentimento”, acrescentou.

Na terceira parte da franquia ‘365’, Morrone dá um beijo de língua no também galã Simone Susinna, conhecido no Brasil pelo rápido romance com a cantora Anitta.

No roteiro do filme gravado em 2022, a cena faz parte de uma fantasia sexual da personagem Laura (Anna-Maria Sieklucka). Inclusive, em entrevista realizada na ocasião Michele Morrone comentou a gravação da sequência. “Foi o melhor beijo da minha vida”, brincou. “Fizemos cerca de 20 vezes. Era muito engraçado gravar. Não conseguíamos parar de rir.” Ele disse que considera Simone Susinna “um irmão”.

Publicamente, Morrone sempre teve relacionamentos heterossexuais.