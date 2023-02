Michele Morrone, astro de '365 Dias', revela crush em Juliette

O ator e cantor Michele Morrone, protagonista do sucesso 365 dias, trilogia de filmes adultos da Netflix, demonstrou bastante interesse em uma brasileira e ex-sister do Big Brother Brasil. O gato internacional está afim de Juliette Freire, declarando o “crush” na paraibana por meio de uma live nas redes sociais. A notícia pegou Juliette de surpresa, que respondeu à altura e já causou na web, animando a torcida pelo casal.

VEJA MAIS

Uma das músicas mais famosas de Michele Morrone é Feel It, embalando a trilha sonora de 365 DNI.

Vale destacar que ele já foi casado com Rouba Saadeh, estilista libanesa e os dois têm dois filhos: Brando e Marcus Morrone, frutos da relação com a ex-esposa. Em 2018 decidiram se separar e o divórcio aconteceu, abalando o ator emocionalmente. Antes de ser escalado para estrelar o longa-metragem, o popstar desejado por muitos, sofreu com a depressão.

Quando ficou sabendo da noítica, a cantora prontamente escreveu: “Trabalho com provas (risos)”. Morrone também já é conhecido por admirar Anitta. A funkeira carioca já o encontrou e até ensinou o ator a falar português.