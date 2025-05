Giovanna Antonelli desembarca em Belém, nesta quarta (28), com a palestra ‘Discurso do Óbvio’

A atriz e empresária Giovanna Antonelli chega em Belém, na próxima quarta-feira (28) com a palestra “Discurso do Óbvio”. A programação será no auditório central do Hangar Centro de Convenções, às 21 horas, e será uma jornada de autoconhecimento e realização pessoal.

A palestrante convida a plateia a questionar os padrões preestabelecidos e os discursos prontos que permeiam a sociedade por meio de histórias cativantes e exemplos práticos. Assim, ela incentiva o público a se libertar de crenças limitantes e a resgatar a essência individual. Ao longo da apresentação, a atriz destaca a importância de se conectar com os valores e sonhos autênticos. “Ela enfatiza que o sucesso e a felicidade não residem em fórmulas mágicas ou conquistas grandiosas, mas sim na valorização das pequenas alegrias e na busca por uma vida autêntica e significativa”, destaca a organização do evento.

Viajando pelo Brasil com sua palestra, Giovanna leva ao público suas experiências pessoais e profissionais. Ela tem vivenciado momentos especiais com essa jornada do “Discurso do Óbvio”.

A atriz e empresária tem mais de 30 anos dedicados à vida profissional, com mais de 40 personagens em novelas e séries da TV Globo. Ela estreou na televisão como assistente de palco de Angélica, nos anos 1990, em programas da Manchete e do SBT.