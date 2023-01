Ex-A Fazenda, Bia Miranda tem vídeo íntimo vazado na web; compartilhamento é crime

Bia Miranda, ex-participante do reality show “A Fazenda”, teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. A jovem de apenas 18 anos era menor de idade na época em que o vídeo foi gravado junto ao seu noivo, Gabriel Roza. Segundo a advogada Juliana Martins, a neta "postiça" de Gretchen está "abalada" com a divulgação do conteúdo.

Segundo o portal Em OFF, a equipe jurídica de Bia está realizando todas as medidas jurídicas necessárias para o início da investigação. O culpado pelo vazamento ainda não foi identificado. Bia Miranda ficou em 2º lugar na 14ª edição do reality show da Record TV.

Ao veículo, a advogada Juliana Martins afirmou que a maior preocupação, no momento, é com o bem-estar de Bia. “A nossa preocupação, na verdade, é mais junto à Bia mesmo. Por mais que ela seja, hoje em dia, maior de idade, ela continua sendo uma menina muito jovem. Então, toda essa situação assusta e gera medo”, contou Juliana.

A advogada declarou que os cuidados com a jovem são prioridade, e após isso, as investigações serão iniciadas junto as autoridades policiais paraque todas as medidas cabíveis sejam tomadas com relação ao ocorrido.

Juliana também mencionou a existência da lei Carolina Dieckmann, criada com o objetivo de criminalizar os casos similares de invasão digital de privacidade. “As pessoas acham que apenas quem invade um dispositivo e publica pela primeira vez esse vídeo é quem está cometendo um crime, mas a própria reprodução e o compartilhamento também é uma prática penal”, completou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)