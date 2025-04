Murilo Couto integra novo programa de humor da Globo

O humorista paraense Murilo Couto fará parte do novo projeto de humor da TV Globo, que reunirá grandes nomes do stand-up nacional. O programa, intitulado “Aberto ao Público”, será exibido em quatro episódios, entre os dias 6 e 27 de julho, sempre aos domingos, logo após o Fantástico.

Além de Murilo Couto, o elenco contará com Maurício Meirelles, Bruna Louise e Thiago Ventura. Gravado em um teatro em São Paulo, o programa tem como proposta promover uma interação direta com a plateia, e com um convidado especial, diferente a cada episódio.

A atração contará com quadros fixos, criados para potencializar os encontros entre humoristas, plateia e convidados. A produção do programa já está em andamento, e a definição das datas de gravação deve ocorrer em breve. A ideia da emissora é, futuramente, rodar o Brasil com o projeto, que mistura stand-up comedy com improviso e participação do público.