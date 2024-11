Mítico, do PodPah, exalta Belém no Festival LED: ‘Nosso povo é inteligente e empreendedor’

O podcaster Thiago Marques, mais conhecido como ‘Mítico’, um dos apresentadores do popular podcast ‘Podpah’, marcou presença na primeira edição do Festival LED - Luz na Educação e Desenvolvimento, realizado em Belém. Durante a programação inicial do evento, que começou na quarta-feira (27/11), o influenciador paraense compartilhou suas reflexões sobre a educação e a cultura, destacando a importância desses pilares em sua trajetória.

"Eu tô muito feliz e muito realizado de estar participando [do festival]. Eu saí de Belém justamente para trabalhar e voltar aqui para um evento desses, a trabalho e com a minha família ali comigo, está sendo muito importante para mim", afirmou em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Durante sua participação, ele falou também sobre o impacto que a educação teve em sua vida pessoal e profissional. “A minha educação foi muito importante para estar onde estou hoje, principalmente dentro de casa onde tive uma educação muito boa. Estudar é o caminho”, contou.

Mítico, que cursou pedagogia antes de se tornar um dos maiores nomes das plataformas digitais no Brasil, relatou como sua formação acadêmica o ajudou a superar a timidez e a desenvolver habilidades importantes para sua carreira. "Fiz pedagogia, muita gente não sabe disso, mas a pedagogia me desenrolou e me ajudou a ter tanta tranquilidade no palco, em frente às câmeras. Na pedagogia, uma das coisas que aprendi é que todos os das você faz apresentação em frente à classe. Então, antes, eu era muito tímido e a partir do estudo aprendi a falar na frente das pessoas. Isso foi uma das coisas que a educação me deu: ficar confortável", explicou.

Sobre o Festival LED, ele ressaltou a importância de eventos como esse para a região e para o público jovem. "Estar voltando [a Belém] e participando da primeira edição do evento LED aqui na Amazônia, no Pará, é muito importante, então, quando recebi esse convite, eu falei: eu vou!”, disse, demonstrando o orgulho de representar sua cidade e contribuir para a visibilidade da cultura paraense.

Mítico também falou sobre o potencial de Belém e da região Norte do Brasil, além de sua vontade de mostrar mais da cultura local para o resto do país. “Com o passar do tempo, tenho mais vontade de mostrar [na internet] sobre Belém, não só aquilo que as pessoas pensam, como açaí, maniçoba e tacacá. [Eu sei] que é isso a cidade, mas é muito mais, quero mostrar que o nosso povo é inteligente, é empreendedor e a gente sabe muito bem onde queremos ir e sabemos onde queremos chegar. Que bom que estão de olho na gente! O que eu puder contribuir para isso, mesmo eu sendo tão pequeno, o que eu puder fazer para mostrar mais da nossa cultura, do que é bom, eu vou estar aqui para fazer”, afirmou.