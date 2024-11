Jornalista Poliana Abritta media conversa sobre juventude e trabalho no Festival LED em Belém

O Festival LED Belém, realizado nesta quarta-feira, 27, na Estação das Docas, reuniu diferentes vozes para discutir o futuro da educação no Brasil. Mediando um dos bate-papos do evento, a jornalista Poliana Abritta fala da importância do espaço para inspirar e motivar o público.

Abritta mediou a mesa "Vamos empreender a própria vida! Uma conversa sobre juventudes e o mundo do trabalho", que contou com a participação da apresentadora, atriz e influenciadora digital Thaynara Oliveira Gomes, conhecida como Thaynara OG, e dos professores Rafael Herdy, representando o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb) e Carol Campos, CEO do Vozes da Educação - serviço de consultoria de inteligência educacional.

Entre os assuntos abordados na conversa, emergiu o uso das tecnologias como uma ferramenta à mão da juventude para empreender a própria vida. Poliana Abritta sintetiza como a tecnologia pode ser uma ferramenta de integração e construção, unindo pessoas diferentes, de lugares diferentes, e como isso pode servir de inspiração para a educação:

"A educação está permeada pelo digital. O que eu vejo aqui é um enorme dar as mãos. Eu tenho quase 30 anos de jornalismo, trabalho com televisão. A gente tinha na mesa a Thaynara, que é uma influenciadora que está neste momento na televisão, dois professores absolutamente engajados e quando você olha todos esses profissionais dando as mãos para fazer essa troca com a plateia, a gente está abrindo muitas portas, poros, horizontes, fazendo com que essas janelas apareçam na vida de quem está na plateia mesmo sem que essa pessoa saia de Belém", comenta.

A jornalista também acredita que o evento foi uma grande abertura de diálogos visando a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, em 2025:

"Belém vai ser a cara do Brasil para o mundo ano que vem e o festival LED abre essa contagem regressiva com essa discussão, essa troca, para que a gente chegue ano que vem com propostas, com ideias com um olhar sobre o que a COP vai nos trazer para adiante".