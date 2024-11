Sandra Annenberg elogia recepção dos fãs paraenses no Festival LED

Sandra Annenberg está em Belém e participou do Festival LED nesta quarta (27). A apresentadora da TV Globo publicou uma foto dos fãs e elogiou a recepção calorosa na cidade. Annenberg declarou que pretende voltar para a capital paraense, descrita por ela como uma "terra linda".

Com uma postagem no Instagram, a jornalista lamentou não ter conseguido dar atenção a todas as pessoas que lhe aguardavam na Estação das Docas, na manhã de hoje.

"Uso esta foto [dos fãs segurando plaquinhas] como símbolo do imenso carinho com que fui tratada. Faço destes jovens os representantes de todas as pessoas que foram ao Festival LED e também daquelas que não puderam ir", escreveu.

Sem ter conseguido encontrar os fãs que seguravam as plaquinhas de carinho, Annenberg agora quer localizar os jovens paraenses. "Coloquem aqui os nomes de vocês para eu poder agradecer diretamente e dar, pelo menos, um abraço virtual, já que o presencial não foi possível", disse.

A jornalista agradeceu o carinho de quem esteve presente e rasgou elogios para a cidade. "O meu mais sincero muito obrigada! A terra de vocês é linda e um dia eu volto!"