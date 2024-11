Gaby Amarantos participa do Festival LED em Belém e fala da música como forma de educação

A cantora e atriz Gaby Amarantos, uma das principais representantes da música do Pará, participou do Festival LED na manhã desta quinta-feira, 27. A artista lembrou da importância da valorização da educação formal em sua formação e falou sobre os conhecimentos que a vida lhe trouxe ao longo do tempo.

"Eu sou filho de professora. Quando eu era criança, eu queria ser professora. Mas aí veio a música e me disse: 'vem cá, eu vou te ensinar outra coisa'. E a música é também um instrumento de educação. Eu acho que levar a música do Pará para o mundo é fazer com que as pessoas aprendam que é conhecendo a Amazônia por meio da nossa música, da nossa cultura, que as pessoas vão entender a importância de preservar nossa região", declarou.