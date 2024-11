Sustentabilidade e potência cultural são destaques no Festival LED em Belém

O Festival LED Belém, que integra o Movimento LED para identificar e reconhecer boas iniciativas em educação no Brasil, destaca a sustentabilidade e a potência cultural do Pará. Realizado pela primeira vez na capital paraense, nesta quarta-feira (27/11), o evento evidencia a importância da integração entre a educação e a biodiversidade na região e no Estado, que será sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30.

Bia Lima, supervisora de inclusão educacional da Fundação Roberto Marinho, ressalta a força da região Amazônica, que está no centro das discussões sobre sustentabilidade no mundo.

“Belém é essa porta de entrada, falando de biodiversidade, de liderança e de potência cultural. A gente entendeu, sobretudo, a menos de um ano da COP 30, que é muito importante promover essa convergência de pessoas e de parceiros. Queremos discutir como é importante pensar em sustentabilidade pelo viés da educação. Não dá pra pensar em metas, pensar em objetivos de desenvolvimento do mundo, ou falar em sustentabilidade sem tocar no pilar essencial que é a educação. Esse é o principal desafio e o motivo de escolha desse território”, diz.

Bia Lima, supervisora de inclusão educacional da Fundação Roberto Marinho. (Foto: Bruna Lima | Especial O Liberal)

O objetivo do Prêmio LED é conhecer e dar visibilidade às práticas existentes no território, aos educadores e aos gestores que estão diariamente construindo práticas educativas inovadoras. Bia Lima comenta sobre os pilares essenciais para o evento.

“A ideia do prêmio é dar visibilidade, que é o primeiro pilar. O festival, que é esse segundo pilar, é onde nós promovemos o encontro, a escuta, o debate e a troca. Então, é um dia de potência de troca, de encontro presencial dessas pessoas, transmitido também para todo o país. E o terceiro pilar é uma comunidade para continuar esse fluxo de informação para além do prêmio e do festival. Nós temos um fluxo continuante de troca, que é a comunidade”, diz a supervisora de inclusão educacional.

O evento reúne nomes como Gaby Amarantos, Fafá de Belém, Poliana Abritta, Sandra Annenberg, entre outros profissionais de diversas áreas para promover debates que inspirem uma educação mais rica e democrática. Os ingressos gratuitos para participar do Festival presencialmente já estão esgotados, mas toda a programação do Palco LED Inspira poderá ser acompanhada ao vivo através do Canal Futura, no Globoplay, com transmissão aberta para não assinantes, e também pelo g1.