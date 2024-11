Dona Onete é aplaudida de pé pelo público do Festival LED em Belém; veja

O Festival Led está sendo realizado pela primeira vez em Belém e recebeu, nesta quarta-feira (27), a presença de Dona Onete. Em sua chegada, o público a aplaudiu de pé e ovacionou a cantora que conversou com a plateia sobre a importância da realização do evento no Pará. Além disso, a professora reforçou que a sustentabilidade e a educação devem ser incentivadas dentro das escolas paraenses.

Com a proposta de promover debates sobre a democratização da educação no Brasil, temas essenciais para construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível, o Festival Led Belém pretende reunir grandes nomes da cultura nacional, educadores, empreendedores e especialistas que convidam o público para uma reflexão sobre os temas. O evento que iniciou na última terça-feira (26) na capital paraense, irá até a próxima sexta-feira (28) na Estação das Docas, com a programação aberta ao público.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)