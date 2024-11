‘A educação mudou minha vida antes mesmo da internet’, diz Thaynara OG no Festival LED em Belém

A influenciadora e atriz maranhense Thaynara OG marcou presença no Festival LED – Luz na Educação e Desenvolvimento, realizado pela primeira vez em Belém, que iniciou nesta quarta-feira (27/11). Ela esteve na ‘Cabine Podcast’, ao lado de Ana Rodrigues e com mediação de Caio Braz, para debater educação empreendedora e a formação de protagonistas, destacando formas de inserção no mercado por meio da prática e da teoria.

Durante o evento, Thaynara enfatizou a importância de valorizar a identidade regional e promover iniciativas educacionais que transformem vidas. "É muito importante a gente entender nossa identidade regional, as nossas raízes. Eu sempre digo que a gente só sabe onde quer ir, quando a gente lembra de onde vem. Então, projetos como o LED, ainda mais aqui em Belém, que é portal de tanta cultura, de tanta coisa que o mundo merece conhecer, para mim, é um convite irrecusável", declarou em entrevista ao Grupo Liberal.

Thaynara, que atua na internet há nove anos, destacou a educação como um pilar essencial em sua trajetória e ressaltou seu impacto antes mesmo do advento digital.

"Nunca deixei de acreditar no poder transformador da educação. O Festival LED vem para iluminar isso, tanto é que tenho projetos importantes como a Academia da Vida. A educação mudou a minha vida antes mesmo da internet, faz parte da minha personalidade e é o que eu acredito, são projetos como esse que nós temos que celebrar sempre”, afirmou a influenciadora.

A Academia da Vida, projeto criado por Thaynara, ofertou em maio deste ano minicursos de capacitação profissional e desenvolvimento pessoal para jovens de 13 a 17 anos em São Luís, no Maranhão. A iniciativa reflete seu compromisso com a formação de futuros protagonistas e o empoderamento juvenil.