Mãe de Thaynara OG diverte web após ganhar 'super' Imagem de Nossa Senhora de Nazaré

A influenciadora Thaynara OG viajou com a mãe, Dona Antonieta, para vivenciar o Círio de Nazaré pela primeira vez e divertiu a web após a matriarca ganhar uma imagem gigante da padroeira dos paraenses. Nos stories, a maranhense mostrou a preocupação de Antonieta, que estava com medo da companhia aérea impedi-la de embarcar com o objeto valioso, dado por um devoto.

Nos registros da filha, Dona Antonieta surge preocupada enquanto carrega a "super" Imagem nos braços. Ela diz ainda que vai viajar com Nossa Senhora e pergunta qual o nome da empresa responsável pelo seu voo. "Não coube na mala, vai no braço", brincou a influenciadora.

"Mãe, se acalme, tenha fé, a senhora vai levar! Não precisa ameaçar ninguém. Ela está com medo de barrarem no avião. Mãe, eles sabem que a senhora está vindo do Círio", disse Thaynara.

Logo em seguida, a maranhense retornou no Instagram para mostrar o desfecho. Thaynara disse que precisou improvisar um espaço na mala para evitar que a mãe discutisse no aeroporto.

"Imagina começar a segunda com barraco? Gente eu dei meu jeito aqui para levar a Imagem, porque eu estou com muito medo da minha mae brigar. Ela já está assim. Para a gente começar a segunda-feira na maior paz, já que estamos nesse clima, eu dei um jeito aqui", contou.