Thaynara OG se declara paraense e revela expectativa para o Círio de Nazaré

Do Maranhão, a influenciadora e apresentadora Thaynara OG esteve neste final de semana em Belém e visitou a Ilha do Combu nesta quinta-feira (03), onde participou do lançamento de uma loja de maquiagem na capital paraense. Em entrevista ao O Liberal, Thaynara falou sobre o seu amor por Belém, que já se considera paraense, e o desejo de ter a participação de Joelma no São João da Thay.

"Eu tenho grandes amigos aqui em Belém. Eu amo Belém por tudo, acho que muitos pontos lembram o calor, o aconchego do povo maranhense. A gente tem muito em comum, tanto de gastronomia quanto de cultura, então tenho um carinho gigante por Belém. Tenho grandes amigos aqui, já fiz grandes experiências, projetos, trabalhos aqui e vou voltar para o Círio. Então acho que eu tenho uma ligação desde o meu início com Belém, eu amo demais", disse Thaynara.

A influenciadora é uma das convidadas da Varanda de Nazaré, projeto da cantora Fafá de Belém, e será a primeira vez que irá participar do Círio de Nazaré. "É a minha primeira vez, eu já tinha participado do barco da Fafá, mas eu ainda não conheço a varanda, então dessa vez eu vou trazer minha mãe e eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora, porque eu vou me emocionar muito", afirmou.

Thaynara contou que adora os sorvetes de Belém e que tem várias cachaças de jambu. Por fim, revelou o desejo de ter Joelma no São João da Thay. "Eu conheço tudo, também o sorvete famoso daqui, a cachaça de jambu, eu tenho várias garrafas em casa. Eu sou quase uma paraense. Eu já realizei o sonho de levar a Fafá de Belém (para o São João da Thay), mas a Joelma, eu paquero um tempão, tenho que levar essa mulher, que o Maranhão ama ela, eu também", finalizou.

