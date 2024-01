Thaynara OG explica o motivo de ter recusado convite para o Big Brother Brasil

Thaynara OG tornou-se conhecida do público como influenciadora. Hoje, aos 31 anos, ela, que é formada em Direito, vai dando novos passos na carreira de atriz. Nesta quarta-feira, 17, ela estreia a série de comédia "Ponto final", estrelada por Rodrigo Sant'Anna e Roberta Rodrigues.

VEJA MAIS

Segundo a influencer, ela já teve algumas experiências com cinema e teatro, "mas esta para mim foi bem especial. Por ser sitcom, gravamos com a presença da plateia. É engraçado porque, se for olhar para trás, aquela Thaynara de 2015 nunca imaginou que teria coragem para colocar sua cara à tapa, se desafiar na atuação, fazer programa de TV e dar palestra. Sempre fui muito tímida e, dentro da carreira de Direito, tinha uma rotina muito solitária porque era concurseira profissional".

Ao ser questionada sobre o motivo de ter recusado um convite para o Big Brother Brasil, ela explicou: "Na época, recusei com muito carinho, porque já tinha fechado meus contratos anuais do ano seguinte e também por outras questões. Bate a insegurança. Hoje, analisando bem, acho um ato de coragem quando você já tem uma carreira construída. Você se expor em um programa que tem tanta visibilidade realmente é um desafio. Admiro todos os colegas que já participaram, mas não sei se eu teria essa coragem", concluiu.