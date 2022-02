Rodrigo Mussi e Thaynara OG deixam festa juntos

Quem está aproveitando a vida fora do Big Brother Brasil 22 é Rodrigo Mussi. Depois de fazer as pazes com Anitta, que no início do programa disse que tinha um crush por ele, o ex-BBB tem badalado bastante, e beijado também.

De acordo com o @sitefamosando, Rodrigo deixou a festa de aniversário de Lexa acompanhado. No mesmo carro que ele, estava Thaynara OG. Mesmo que o casal tentasse disfarçar, algumas pessoas viram e mais que isso, o próprio perfil mostrou um vídeo em que eles deixam o evento juntos.

Lexa comemorou seus 26 anos com uma festa temática de super-heróis, na noite desta terça-feira, 22.