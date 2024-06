Representatividade: Paraenses marcam presença no São João da Thay

A programação do "São João da Thay" já começou cheia de novidades. Na noite desta segunda-feira (03), influenciadores, produtores de conteúdo e artistas desembarcaram em Maranhão, para aproveitar as belezas do Estado com roteiro preparado pela anfitriã Thaynara OG.

Ao longo da semana, os convidados vão aproveitar a programação até chegar os dois dias da festividade. Em 7 e 8 de junho, ocorrer o Festival São João da Thay, em novo local, o Shopping da Ilha.

No segundo dia de festa, terá a apresentação de duas paraenses. Zaynara irá se apresentar no palco principal e Fafá de Belém fará uma participação.

“Estou muito feliz com o convite, é a primeira vez que estou no ‘São João da Thay’. Preparei um show maravilhoso e exclusivo”, revelou.

A paraense, que nasceu e foi criada em Cametá, nordeste paraense, tem consolidado a sua carreira pelo Brasil. A jovem de 22 anos, usa looks marcantes e cheios de personalidades, que tem a assinatura do stylist Neto Navarro.

O look colorido em crochê usado no primeiro dia de programação por Zaynara, foi produzido por Ludimila Heringer.

A jovem cantora tem um timbre de voz marcante e entrega nos seus shows muita performance junto com seu balé.

Além de Zaynara, estão por lá alguns paraenses, como o ex-BBB Marcus Vinicius, a cantora Júlia Passos e o jornalista Christian Emanuel.

“Esse convite para ser uma das representantes do Pará nessa festa, está sendo incrível. A festa está linda. Estamos trazendo representatividade, moda e cultura paraense para todos os lugares que somos convidados. Então a nossa presença é muito importante. O Pará cada vez despontando mais”, disse Julia Passos.

A primeira parada dos convidados foi em um luau de boas-vindas em Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses.

“Minha primeira vez aqui, estou muito feliz com a expectativa lá em cima, as pessoas estão super animadas e está tudo muito lindo”, contou Marcus Vinicius.

O local está recheado de ex-BBBs, estão por lá: Lucas Pizane, Raquele, Beatriz Reis, Giovanna Lima e Matteus Amaral. Lucas Buda não está presente, mas sua ex-mulher, Camila Moura, é uma das convidadas do evento.