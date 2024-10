Na Varanda, Thaynara OG diz que Círio 2024 é especial: 'Agradecendo pela vida da minha mãe'

Estreante na Varanda de Nazaré, a influenciadora Thaynara OG acompanha, na manhã deste domingo (13), a procissão do Círio 2024. Em entrevista ao Grupo Liberal, a maranhense disse que estar em Belém é uma grande imersão cultural e um momento emocionante. Este ano, a festa religiosa tem um motivo especial para ela, que agradece por uma graça alcançada: a recuperação de sua mãe.

"Ontem, foi minha primeira vez na varanda, eu já me emocionei no caminho, observando algumas pessoas pagando promessas, renovando sua fé, e o mais lindo é ver as pessoas ajudando as outras e pagando a promessa junto. Eu já sabia que ia ser emocionante, mas me 'pegou' de um jeito especial. Muita gente carinhosa, dando um pedaço da corda. Isso mexeu muito comigo. Esse ano é uma edição muito especial, porque eu estou agradecendo a vida dela. Esse ano ela passou por uma cirurgia delicada, então eu estou muito grata", disse Thaynara, emocionada.

VEJA MAIS