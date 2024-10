Comediante e apresentador Paulo Vieira aguarda o atrelamento da corda, em Belém

O humorista e apresentador Paulo Vieira veio a Belém para a 232ª edição do Círio de Nazaré. Em frente à Estação das Docas, o apresentador aguarda pelo momento do atrelamento da Corda.

O artista brinca dizendo que não tem nenhuma promessa a ser paga, mas já está adiantando o pagamento para alguma promessa que ainda pretende fazer no meio do ano: "esse é meu quarto Círio. Já vim muito. É a segunda vez na corda. Eu estou colocando a corda no pré-pago, vou fazer algum pedido ainda no meio do ano".

Em seguida, o humorista comentou que, na verdade, tem algo pelo que agradecer no Círio deste ano: "na verdade eu vim agradecer à graça alcançada no ano passado e pedir mais sempre. A gente agradece a metade da corta e a outra metade a gente pede".