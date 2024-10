Famosos cumprem promessas e agradecem milagres no Círio de Nazaré

Ao longo dos anos, o Círio de Nazaré, além de reunir milhões de devotos em Belém, também atrai a atenção de diversos famosos que expressam sua fé e gratidão à Nossa Senhora de Nazaré. Entre promessas cumpridas e pedidos emocionantes, artistas de diferentes áreas compartilham histórias de devoção, revelando como a fé na padroeira da Amazônia tem impactado suas vidas.

“Eu já fiz várias promessas para a Nossa Senhora, já pedi muita coisa para ela, desde as mais simples até as mais complexas. Minha mãe sempre foi uma devota de Nossa Senhora, católica e muito devota de verdade. Ela sempre me incentivou a participar do Círio. Ela fazia seus pedidos, e isso me estimulou também a seguir o mesmo caminho. Quando decidi muito jovem que seria um profissional da dança, todo mundo dizia que não era para eu seguir, que não teria retorno financeiro. Então, eu pedi para Nossa Senhora que o meu futuro na dança fosse diferente. E ela cumpriu”, contou Rolon Hon ao O Liberal.

Rolon também compartilhou que pediu uma casa própria a Nossa Senhora de Nazaré e teve seu pedido atendido. “Era um grande sonho participar do Dança dos Famosos. Fiz vários testes e não passei. Pedi a ela minha casa. Antes de ir ao banco para pedir um financiamento, entrei na Basílica, ajoelhei e fiz o pedido. Logo veio tudo de uma vez: participei do Dança dos Famosos, fui campeão, ganhei um carro, vendi o carro e dei entrada na casa”, relatou Rolon. Apesar de uma lesão no joelho impedir sua participação na corda este ano, ele pretende pagar sua promessa em 2025.

Outra celebridade que cumpre suas promessas para Nossa Senhora de Nazaré é a cantora Gretchen. Ela fez uma promessa e agradecimentos pelas conquistas alcançadas após conhecer Esdras, seu atual marido, em 2019. “Minha promessa é para o resto da vida. Foi a promessa que fiz para casar com o Esdras. Então, sempre vou ter que vir”, afirmou Gretchen.

A cantora Zaynara também é devota da padroeira dos paraenses. “Sempre que possível, venho para conversar mais de perto e alinhar as coisas, mas sou realmente devota de Nossa Senhora de Nazaré”, declarou a artista.

Este ano, o apresentador Paulo Vieira estará na corda do Círio de Nazaré, agradecendo por um milagre. Em 2023, Paulo participou do Círio pela primeira vez e pediu para que seu programa, inicialmente previsto para ser transmitido apenas em um canal fechado e streaming, fosse levado à TV aberta. Esse desejo se concretizou em 2024. “Estreamos no mês de Nossa Senhora e, nesta semana do Círio de Nazaré, vai ao ar o episódio que gravamos em Belém. Para mim, isso é um exemplo claro de milagre. Eu fui lá para gravar um programa e ganhei um milagre. Ninguém sabe como abrir um espaço na TV aberta, mas o programa foi ao ar, como era meu sonho e o sonho de toda a minha equipe”, compartilhou Paulo, que estará na corda este ano para agradecer pelo milagre.

No Pará, todos são romeiros de Nossa Senhora de Nazaré. Relatos de milagres e participações na corda mostram que, mesmo vindos de outros cantos do Brasil, muitos carregam consigo a devoção à padroeira da Amazônia, tornando o Círio uma celebração de fé que ultrapassa fronteiras.