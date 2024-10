Saiba quais famosos vão acompanhar o Círio de Nazaré em Belém

Neste final de semana, acontece a 232ª edição do Círio de Nazaré, em Belém, que atrai mais de 2 milhões de pessoas na procissão. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e a Secretaria de Turismo do Estado, a capital paraense deverá receber 89 mil turistas durante o Círio deste ano. Entre esses turistas, estão famosos que desembarcam em Belém para acompanhar a maior procissão mariana do Brasil e do mundo.

Este ano, os famosos que estarão em Belém incluem o ex-MasterChef Raul Lemos, a atriz e diretora Dira Paes, o carnavalesco Milton Cunha, o ator Pedroca Monteiro, a influenciadora e atriz Rafa Kalimann, as escritoras Thalita Rebouças e Cora Ronai, a atriz Leona Cavalli, o escritor Mario Sérgio Cortella, a influenciadora e apresentadora Thaynara OG, a cantora Teresa Cristina, e as atrizes Letícia Colin e Alane Dias, que estarão na Varanda de Nazaré da cantora Fafá de Belém.

Entre os artistas que acompanharão o Círio, também estão as cantoras Wanessa Camargo, Liah Soares e Gaby Amarantos, os cantores Flávio Venturini e Thiago Arancam, o atleta Fernando Fernandes, a apresentadora Cátia Fonseca, e o humorista Paulo Vieira, que estará na corda do Círio de Nazaré. Ao todo, 22 artistas estarão presentes para acompanhar o evento.