Paulo Vieira revela milagre e anuncia que irá na corda do Círio

Foi ao ar nesta quarta-feira (09) o programa “Avisa Lá Que Eu Vou”, apresentado por Paulo Vieira na TV Globo, com um episódio especial sobre o Círio de Nazaré. O episódio foi gravado durante o Círio de 2023, e o apresentador relembrou essa experiência, destacando um milagre após participar da procissão na corda e anunciando que irá novamente este ano.

“A gente foi fazer o especial do Círio de Nazaré, que é a maior procissão mariana do Brasil, da América Latina, acho que a segunda maior do mundo. Toda a Amazônia, todo o Pará, reunidos para celebrar Nossa Senhora, uma das coisas mais lindas do mundo. E eu decidi que eu ia na corda. Falei: ‘Eu vou na corda, porque o romeiro real vai na corda, tá ali junto com o povo.’ A princípio, o nosso pedido, a ideia da produção, era eu ficar meia hora, fazer umas imagens e ir embora. Só que, quando eu peguei na corda, eu percebi que não podia fingir nada nesse programa. Não posso fingir que fui na corda, se eu não fui de verdade. Preciso me comprometer com a verdade do programa e respeitar as coisas para que as coisas me respeitem”, contou Paulo.

Segundo o apresentador, toda a equipe escreveu pedidos a Nossa Senhora de Nazaré, que Paulo levou no bolso durante a procissão. Após ir na corda, ele leu os pedidos e, além de pedidos de saúde, todos pediam que o programa fosse ao ar na TV aberta.

Inicialmente, “Avisa Lá Que Eu Vou” seria exibido apenas no canal pago GNT e no streaming Globoplay, mas, surpreendentemente, o programa foi ao ar na TV Globo. Na semana do Círio, o episódio gravado em Belém foi transmitido.

“Para mim, isso é um exemplo claro de milagre. Esse foi o milagre: fui lá para gravar um programa e ganhei um milagre, porque ninguém sabia como abrir um espaço na TV aberta, e o programa entrou no ar, como era o meu sonho e o sonho de toda a minha equipe, que sonha junto comigo. Então, o programa de hoje é muito, muito, muito, muito especial. E, diga-se de passagem, agora, no sábado, estou indo para Belém do Pará para ficar mais uma vez na corda, dessa vez agradecendo à Nazinha pelo milagre”, finalizou Paulo Vieira.