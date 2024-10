Círio 2024: Paulo Vieira tem voo para Belém cancelado nesta sexta (11)

O apresentador Paulo Vieira compartilhou nas redes sociais uma situação incômoda: na antevéspera do Círio de Nazaré 2024, o voo em que ele embarcaria para Belém foi cancelado no aeroporto de Viracopos, São Paulo.

Ele publicou logo em seguida que iria até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para tentar um outro voo.

Apresentador vai tentar outro voo no aeroporto de Guarulhos (São Paulo) (Reprodução / Instagram @paulovieira.oficial)

VEJA MAIS

Ele participou das festas do Círio no ano passado, ocasião em que gravou um especial do programa 'Avisa Lá Que Eu Vou', vivendo a experiência de ir na corda durante a procissão no domingo. Ele é um convidado da Varanda da Fafá, e contou em vídeo emocionado sobre um 'milagre' que recebeu durante as gravações do programa no Círio de 2023.