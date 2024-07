De mudança? Paulo Vieira revela desejo de morar no Pará

Sempre pronto para declarar o seu amor ao Pará, Paulo Vieira foi mais longe: agora ele quer morar no Estado.

Mesmo de Goiânia, o humorista foi criado em Palmas, no Tocantins, e por isso ele tem essa forte identificação com o Norte.

Nesta sexta-feira (19), ele usou sua conta no X, antigo Twitter para expressar um desejo. “Quero muito ir morar no Marajó”, escreveu.

O Marajó é um arquipélago e considerada a maior ilha fluviomarítima do planeta.

Vale lembrar, que Paulo Vieira é figura marcante no Círio de Nazaré. Anualmente ele desembarca em Belém para participar das romarias nazarenas. Além disso, ele já gravou programa no Estado com artistas locais.

Inclusive, em diversas ocasiões ele já gravou no Marajó para o quadro “Avisa lá que eu vou”, exibido no Fantástico, da TV Globo. Em um dos episódios, ele gravou com o Mestre Damasceno, comeu turu e até andou de búfalo.

A série pode ser conferida no Globoplay.