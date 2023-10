Paulo Vieira se despede de Belém com malas cheia de açaí, farinha e doces

Paulo Vieira se despediu do Pará na tarde desta quinta-feira (12) com uma mala cheia de Pará. O apresentador e comediante esteve em Belém para gravar seu programa e vivenciou como ninguém a maior festa dos paraenses - o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Com a legenda em caixa "TE AMO PARÁ! ♥️", Paulo Vieia divulgou um vídeo em que disse levar nas bagagens muita da comida típica paraense.

"Indo embora de Belém do Pará e essa é a maior prova de que a pessoa está voltando de Belém do Pará. Você olha lá em Congonha, no aeroporto, a pessoa está cheia de isopor, aqui tem 15 litros do roxo, cinco litros do branco, está na época, farinha de piracuí, que meu amigo saulo me deu. Achei pouca Saulo. Quatro quilos de farinha de bragança e uma mala de doce", declarou.