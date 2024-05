Paulo Vieira compartilha episódio do Círio de Nazaré com Papa após não poder ir a Roma; entenda

Paulo Vieira compartilhou uma situação curiosa em seu perfil no “X”, antigo Twitter: ele foi convidado para encontrar o Papa Francisco em Roma, mas não pôde aceitar o convite devido a um compromisso profissional. Apesar de considerar convite “chique”, o apresentador e humorista explicou que não poderia comparecer.

Em uma solução criativa, Paulo decidiu enviar ao pontífice um episódio do seu programa “Avisa Lá que Eu Vou”, disponível na Globoplay. O episódio em questão foi gravado durante o Círio de Nazaré, considerado uma das maiores festividades religiosas do Brasil, que ocorre todo mês de outubro, em Belém, do Pará.

Segundo ele, a ideia foi compartilhar um pouco da cultura e devoção brasileira com Papa. “Pedi o episódio para a Globo e a querida meio sem noção me deu uma senha para ele acessar o GloboPlay… Tá indo um DVD, mas achei engraçado demais essa imagem”, compartilhou Paulo nesta segunda-feira (27/5).

A troca de presente entre o humorista e Papa Francisco divertiu os internautas. “Paulo, um dia vamos ser amigos. Tu é gente da melhor qualidade”, escreveu uma internauta. “Papa muito VIP: tendo acesso antecipado ao #AvisaLaNoGNT”, disse outra.