Eloi Iglesias irá participar de série do Globoplay criada por Paulo Vieira

Eloi Iglesias anunciou que irá participar da série ‘Pablo e Luisão’, criada pelo humorista Paulo Vieira para o Globoplay. O artista paraense está no Rio de Janeiro gravando junto com o apresentador e o elenco da série, que conta com nomes como Ailton Graça, Dira Paes e Otávio Muller.

Iglesias fez o anúncio em primeira mão ao Grupo Liberal neste sábado (27), logo após publicar em seu perfil do Instagram um vídeo em que aparece junto com Paulo Vieira percorrendo uma localidade desconhecida do Rio de Janeiro, onde acontece a gravação de sua participação na série.

O artista paraense informou que irá interpretar um músico com características semelhantes às suas na vida real e que está muito feliz com o convite de Paulo Vieira. Os dois se conheceram quando o apresentador veio ao Pará no início do ano passado, para gravar um episódio do quadro ‘Avisa lá que eu vou’, transmitido no Fantástico. Na ocasião, Paulo saiu de Belém e foi até Santarém de barco, na companhia de Elói Iglesias e Arthur Espíndola.

“Pablo e Luisão é uma série de 16 capítulos repleta de atores incríveis e é um pouco sobre a vida do Paulo. Eu vou interepretar um músico que é mais ou menos parecido comigo, está sendo bem divertido e estamos bem felizes nas gravações”, conta Eloi.

Série

Paulo Vieira anunciou ‘Pablo e Luisão’ na última quarta-feira (24). A série foi criada por ele para o Globoplay. O anúncio foi feito com a publicação de um vídeo nas redes sociais.

A série vai retratar o pai de Paulo Vieira e o melhor amigo dele, em aventuras engraçadas que ganharam grande repercussão após serem contadas pelo apresentador durante a pandemia em seu perfil no X (na época ainda chamado de Twitter).

Todos os tuítes tiveram milhares de curtidas e comentários, com muitas pessoas pedindo para que alguma produtora transformasse os relatos em uma produção televisiva ou de cinema. O pedido foi atendido.

Ainda não há previsao de estreia da série, mas ela entrará no catálogo da plataforma de streaming Globoplay.