VÍDEO: Paulo Vieira grava cena em caixão e namorada cai no choro

O humorista Paulo Vieira divertiu seus seguidores ao compartilhar um momento inusitado nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (10/06). Ele publicou um vídeo que mostra sua namorada, Ilana Sales, assistindo-o gravar uma cena em um caixão, e fez uma brincadeira com a reação dela. "A 'póbi' da Ilana no dia mais tranquilo da TPM! 🥲", escreveu o comediante.

Assista ao vídeo:

Embora fosse apenas uma cena, já que Paulo Vieira está participando das gravações da série “Pablo e Luisão”, da GloboPlay, inspiradas nas aventuras do seu pai e do melhor amigo dele, a reação sincera de Ilana ao ver o namorado dentro do caixão comoveu os internautas.

““E ninguém ajuda a viúva? Dá um copo d’água com açúcar pra moça?” Pensei aqui”, brincou um seguidor. “Ela te ama. Na real, na hora não conseguimos separar a ficção da realidade”, disse uma segunda.