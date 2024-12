Em viagem ao Pará, Mítico se rende ao turu e diverte fãs com reação; vídeo

O podcaster Mítico, um dos apresentadores do famoso podcast Podpah, escolheu Salinópolis, no Pará, como destino para celebrar o final de 2023. Nascido no estado, o criador de conteúdo tem compartilhado nas redes sociais momentos de lazer pelas praias paradisíacas da região e degustando pratos tradicionais, como o açaí e outras iguarias locais.

Assista:

Entre suas últimas aventuras gastronômicas, Mítico se aventurou a provar o turu, um molusco típico da Amazônia encontrado nas cascas de árvores dos manguezais. Ele compartilhou a experiência em vídeo. A preparação do tradicional caldo inclui temperos como cebola, alho, pimenta, coentro e, às vezes, tucupi.

"Meu pai ama turu. Paraense ama turu. Ele não está cheio de lama no buchinho dele aqui? Joga um pouco de limão, por favor", comentou o influenciador, enquanto se preparava para provar o prato.

Antes de experimentar, Mítico afirmou que seria sincero sobre sua opinião: “É real aqui. Não vou fingir, não. Se for bom, eu vou falar. Se for ruim, também”.

Depois de provar, declarou: “Eu gostei, galera”, fazendo cara de nojo.