David Brazil declara amor ao Remo enquanto Mítico mantém a tradição bicolor nas redes

Além da cultura, a rivalidade entre os maiores clubes de futebol do Pará também estão em destaque no momento. O apresentador David Brazil, que está em Belém para participar da seletiva regional do Festival de Sambas-Enredo da Grande Rio, aproveitou o sábado (7/09) para conhecer a Baía do Guajará vestindo a camisa do Clube do Remo.

Em suas redes sociais, ele agradeceu o presente do zagueiro Sheldon e comentou: “O melhor time do Norte”.

Enquanto isso, o youtuber paraense Mítico, apresentador do podcast Podpah e torcedor declarado do Paysandu, apareceu nos Stories do Instagram usando a tradicional camisa do Papão.

Torcedor bicolor declarado, Mítico brincou com os seguidores ao arriscar alguns passos de brega, dizendo: “Essa é só pros paraenses”.