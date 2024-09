Paolla Oliveira e David Brazil aproveitam sábado para passear pelo Combu e visitar Basílica

Com a manhã livre, antes da seletiva paraense no Festival de sambas-enredo, Paolla Oliveira, David Brazil e representantes da Grande Rio aproveitaram o sábado (07), para passear pela Baia do Guajará e visitar Basílica de Nazaré.

Mais ativo nas redes sociais, o muso da Grande Rio compartilhou diversos momentos desse passeio. Inclusive, o look escolhido por ele chamou atenção: uma camisa do Remo. A peça foi um presente do zagueiro azulino Sheldon. "O melhor time do Norte", disse David ao receber o presente.

VEJA MAIS

Em passeio pela Baia do Guajará, o influenciador comeu pratos regionais e aproveitou para fleter. Mais discreta nas redes sociais, Paolla Oliveira limitou-se a postar apenas uma foto do passeio.

Porém, ela fez uma publicação no feed falando sobre as 'águas'. Nas imagens e vídeos, Paolla aparece tomando banho de ervas, dançando carimbó com a Basílica ao fundo e aproveitando a brisa das águas belenenses.