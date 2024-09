VÍDEO: Paolla Oliveira visita Terreiro de Mina no Guamá, em Belém

Após desembarcar em Belém, a atriz Paolla Oliveira visitou o Terreiro de Mina Dois Irmãos, no bairro do Guamá, na tarde desta sexta-feira (06). A rainha de bateria da Grande Rio foi recebida pela zeladora de santo Eloisa de Badé. A escola de samba do Rio de Janeiro homenageará o Pará no Carnaval de 2025, com um enredo inspirado na encantaria amazônica.

O Terreiro de Mina Dois Irmãos, o mais antigo de Belém, foi uma das principais fontes de pesquisa dos carnavalescos para a criação do enredo. Paolla recebeu uma camisa do Terreiro e um colar guia de proteção da cabocla Herondina. Ela chegou a Belém na manhã desta sexta-feira (06) e participou de um almoço tipicamente paraense, onde experimentou pratos tradicionais, dançou carimbó e escolheu um banho de cheiro "chega-te a mim".

VEJA MAIS

ASSISTA:

Além de Paolla, o apresentador David Brazil, muso da Grande Rio, também está na capital paraense. Ambos vieram a Belém para participar da seletiva paraense que definirá o samba-enredo da agremiação carioca para o Carnaval 2025, com a participação de escolas de samba associadas de Belém. O evento acontecerá neste sábado (07), às 19h, no estacionamento do Porto Futuro.