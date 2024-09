VÍDEO: Paolla Oliveira chega a Belém, dança carimbó e escolhe banho de cheiro

A atriz Paolla Oliveira desembarcou em Belém nesta sexta-feira (06) com o apresentador David Brazil. A artista dançou carimbó, experimentou comidas típicas e até escolheu um banho de cheiro "chega-te a mim".

Os artistas foram recepcionados com um almoço tipicamente paraense, onde provaram unha de caranguejo com pesto de chicória, tacacá, maniçoba, mignon ao vinho de açaí, além de açaí, doce de cupuaçu, queijo do Marajó, entre outros.

Paolla Oliveira recebeu uma camisa marajoara, e David Brazil, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ambos presentes do governador Helder Barbalho e da primeira-dama Daniela Barbalho.

Os artistas estão em Belém para participar da seletiva paraense que escolherá o samba-enredo da agremiação carioca para o Carnaval 2025, com a participação de escolas de samba associadas de Belém. O evento acontece neste sábado (07), no estacionamento do Porto Futuro, a partir das 19h, com entrada gratuita.