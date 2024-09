Presidente da Grande Rio diz que Paolla Oliveira já sabe dançar carimbó e fala das riquezas do Pará

Nesta quinta-feira (05), foi realizada a coletiva de imprensa em Belém com a Grande Rio, no Teatro Gasômetro. Representantes da agremiação, que tem o Pará como tema do Carnaval 2025, destacaram a importância dessa imersão dos seus representantes com a cultura paraense.

Estiveram presentes Milton Perácio, Presidente da Grande Rio; Thiago Monteiro, Diretor de Carnaval da Grande Rio; Gabriel Haddad e Leonardo Bora, Carnavalescos da Grande Rio; Fernando Guga Gomes, Presidente da Esa (Escolas de Samba Associadas); e Úrsula Vidal, Secretária de Estado de Cultura.

Milton Perácio falou sobre esse contato com o povo paraense e os sons locais, e garantiu que a Paolla Oliveira já sabe dançar o carimbó. “Ela está chegando em Belém e vocês vão ver a Paolla dançando carimbó. Ela é maravilhosa, a nossa rainha de bateria, é uma das personalidades do samba e da Grande Rio”.

O Presidente destacou a importância de trazer membros da escola de samba ao Pará para “beber da fonte”.

“Era um sonho nosso levar para o Carnaval o Estado do Pará, e esse ano houve essa oportunidade. Nós vamos desenvolver e, sem dúvida alguma, fazer um dos maiores carnavais da Grande Rio. Esse intercâmbio aqui é uma oportunidade muito boa, estar perto dos sons e ritmos. O nosso mestre Fafá é um garoto novinho criado no quintal da nossa casa, mas ele tem uma ideia maravilhosa e já está bolando algumas coisas diferentes que vai dar esse intercâmbio cultural entre ritmos. Se preparem que a gente vai festejar aqui”, pontua Milton Perácio.

Em 2025, a Grande Rio levará para a Avenida o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”. Para entender um pouco da cultura paraense, representantes da agremiação estiveram no Pará por diversas ocasiões. Uma das pessoas responsável por sempre manter esse contato e troca foi Fernando Guga Gomes.

“O que está acontecendo hoje é essa culminância das nossas escolas de samba estarem com uma agremiação do Rio de Janeiro, uma potência do maior espetáculo do mundo, e trocar informação. Eles não estão vindo aqui só para ensinar, embora eles tenham muito cacife para isso. Por exemplo, vai ter um encontro de mestre-sala e porta-bandeira e o casal que veio do Rio está encantado com os passos que a gente tem aqui, porque tem muito carimbó, muito do nosso jeito de dançar. Então, eles querem introduzir o carimbó na coreografia deles. É uma troca de informação e experiências muito legal”, explica o Presidente da Esa.

Além da coletiva, ainda será realizada a seletiva para escolher dois samba-enredos locais para concorrer a uma disputa no Rio de Janeiro, onde será escolhido a música que será levada para a Marquês de Sapucaí em 2025. Estão sendo promovidos, ainda, uma série de workshop’s carnavalescos voltados ao público belenense e também “Bate - Papo Dançante”, com participação do casal de mestre-sala e porta-bandeira da tricolor caxiense, Taciana Couto e Daniel Werneck.

“Essa visita é o momento de fortalecer esses laços e que acaba fortalecendo também o Carnaval de Belém, a gente sabe que o Carnaval do Rio de Janeiro é um evento cultural imenso, do ponto de vista do fortalecimento das tradições da cultura popular, mas também do turismo da cidade do Rio de Janeiro e nós queremos que nosso Carnaval também desempenhe esse papel na economia criativa, na geração de emprego e renda e no fortalecimento das nossas tradições da cultura popular e o Carnaval, sem dúvida, é a maior delas”, opina Úrsula Vidal.

Na seletiva, a ordem das apresentações será: Acadêmicos da Pedreira, Bole Bole, Piratas da Batucada, Quem São Eles, Boêmios, Deixa Falar, Rancho, Mocidade Olariense e Embaixada de Samba do Império Pedreirense.