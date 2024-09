Dona Onete está confirmada no desfile da Grande Rio no Carnaval 2025; assista

A cantora Dona Onete, considerada a rainha do carimbó chamegado, está confirmada para o desfile da Grande Rio no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A escola de samba irá homenagear o Pará no Carnaval de 2025, com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”. A proposta da agremiação tricolor se inspira na música “Quatro Contas”, de Dona Onete, para explorar as entidades encantadas que vivem nas pororocas, onde as águas do rio encontram o mar.

A informação foi confirmada com exclusividade por Fernando Guga Gomes, presidente das Escolas de Samba Associadas de Belém, durante uma entrevista no quadro AMZ Pop, no programa Tarde + Liberal. Ele afirmou ainda que haverá uma conversa com os diretores da Grande Rio para indicar outras celebridades paraenses para o desfile. "Um dos debates que teremos agora, na verdade, uma conversa, uma troca de informações, é sobre a indicação de celebridades, além da Dona Onete, que já está confirmada", comentou Guga.

"Pessoas ligadas ao nosso Carnaval e à nossa cidade, que sejam simbólicas, que todo mundo reconheça e que tenham afinidade com a cultura popular, para que possamos indicá-las para fazer parte do desfile. Estamos discutindo e, com certeza, teremos muitas celebridades paraenses no desfile da Grande Rio", disse Guga. A escola promete mergulhar no universo do carimbó para contar a história de Mariana, Jarina e Herondina, as Belas Turcas, além da Cabocla Jurema, que, segundo a agremiação, “personifica a própria floresta”.

No próximo sábado (7), ocorre a seletiva paraense para a escolha do samba-enredo da agremiação carioca para o Carnaval de 2025, entre as escolas de samba associadas de Belém. Serão escolhidas duas finalistas que disputarão o tema em homenagem ao estado do Pará. A avaliação será feita pela diretoria da Grande Rio, incluindo a atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria, e o apresentador David Brazil, muso da escola. O evento ocorrerá no estacionamento do Porto Futuro, a partir das 19h, com entrada gratuita.