Paolla Oliveira fala sobre tema da Grande Rio, que homenageará o Pará em 2025; VÍDEO

A rainha de bateria da Escola de Samba Grande Rio, Paolla Oliveira, expressou entusiasmo sobre o enredo escolhido para o Carnaval de 2025, que vai homenagear o estado do Pará. Em um vídeo publicado no YouTube, a atriz destacou a riqueza do tema "Pororocas Parawaras", que promete levar a cultura paraense ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A Acadêmicos do Grande Rio anunciou em maio deste ano o enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", que propõe um mergulho nas águas amazônicas e nas tradições culturais do Pará. Em sua mensagem, Paolla Oliveira celebrou a escolha do enredo. "Gente, o tema é maravilhoso, riquíssimo. Vamos falar de pororoca, vamos falar de carimbó, das encantarias e dos encantamentos", comentou a atriz.

Ela também brincou sobre a mistura de ritmos que promete animar o desfile. "Vai ter carimbó e samba, hein?! É isso que eu tô achando".

A rainha de bateria ressaltou que o sucesso do desfile depende de diversos fatores, mas um bom enredo já estabelece um começo promissor. "Eu sempre digo que o desfile em si, ganhar título e tudo mais, depende de muita coisa, mas um bom tema já dá um caminho muito rico e eu acho que isso a gente já tem", afirmou Paolla.

Paolla concluiu a mensagem com otimismo sobre o desfile de 2025. "Agora é trabalhar pra fazer um trajeto lindo e depois coroar em um desfile maravilhoso. Expectativa por expectativa, eu tenho a minha de que vai ser tudo lindo do jeitinho que a gente imagina", finalizou a atriz.

Com autoria dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em colaboração com a pesquisadora convidada Rafa Bqueer, o tema pretende misturar elementos místicos como palácios, pajelanças, igarapés e terreiros de Tambor de Mina, além de explorar o encontro das princesas turcas Ajuremadas com as encantarias da Amazônia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)