VÍDEO: Paolla Oliveira e Diogo Nogueira reagem à fã que pediu para ser 'marmita' do casal

O casal Paolla Oliveira, 42, e Diogo Nogueira, 43, divertiu seus seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira (15). Em um vídeo publicado no Instagram, os dois reagem com muito humor ao "desabafo" de uma fã, a atriz Júlia Iorio, que declarou sua profunda admiração pelo casal e fez um pedido inusitado: ser a "marmita" deles.

No vídeo, a fã não esconde sua paixão por Paolla e Diogo. "É muito triste pensar que eu vou morrer e passar toda a minha existência sem pegar o Diogo Nogueira e a Paolla Oliveira. Gente, que casal é esse? Meu Deus do Céu!", confessa.

Em seguida, ela revela sua estratégia para conquistar o casal: "Eu só preciso de uma chance! Uma chance! Vou ganhar eles na risada! 'Oi, Diogo... Oi, Paolla... Deixa eu ser sua marmita, cara!' Como é que Deus juntou dois gostosos em um casal só? E nós aqui, na merda, sem ter um gostoso pra chamar de nosso? Cada foto que eles postam juntos é demais!", diz Júlia.

As reações de Paolla e Diogo são hilárias. Eles caem na gargalhada com o pedido da fã e brincam com a situação. "Já ganhou na risada!", comenta Paolla.

Em seguida, Júlia finaliza o vídeo com uma mensagem para sua família, caso eles vejam a gravação: "Mãe, se estiver vendo isso, é brincadeira, tá? É só pela risadaria mesmo, fica tranquila...", disfarça a atriz. Diogo, entrando na brincadeira, ironiza: "Tá vendo? Era só brincadeira...". "Agora é brincadeira!", completa Paolla, aos risos.

Nos comentários, os internautas saíram em defesa da fã e até se identificaram. "Ela foi a voz do Brasil! Falou o que todos pensamos e queremos", comentou uma seguidora.

Após a grande repercussão do vídeo, Júlia Iorio publicou outro vídeo em seu Instagram, desta vez comentando a reação de Paolla e Diogo. "Eu ficando vermelha até virar um pimentão", confessou a atriz, ainda rindo da situação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)