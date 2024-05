Em 'Justiça 2', Paolla Oliveira dá beijão em Nanda Costa e cena viraliza na web; VÍDEO

Uma cena entre as atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa na série "Justiça 2", do Globoplay surpreendeu e movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (2). No episódio mais recente, as duas protagonizaram um beijão e o momento foi um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

O beijo foi parte das primeiras cenas quentes entre as personagens na série e, em menos de uma hora, "Paolla Oliveira" estava nos trending topics da rede social. Muitos usuários elogiaram a química entre as duas atrizes, com alguns brincando sobre a intensidade do momento. "Não sei se a igreja subiu ou o céu desceu", comentou um usuário. Outra pessoa disse que a dinâmica entre Paolla e Nanda era "surreal". Veja a cena:

Em entrevista ao jornal Extra, Paolla Oliveira comentou sobre a repercussão da cena e o impacto no público. "Se a cena foi escrita para provocar alguma coisa em alguém e atingiu esse objetivo, para mim está ótimo", declarou a atriz. "Ela é extremamente profissional e estou adorando dividir as cenas com ela", acrescentou.

A cena já está sendo considerada um dos pontos altos da quarta leva de episódios, lançada esta semana. De acordo com as atrizes, ainda há mais momentos intensos por vir, inclusive cenas de sexo entre as personagens, o que tem gerado expectativa entre os fãs da série.

Na trama, Nanda Costa interpreta Milena, uma jovem aspirante a cantora que se envolve em pequenos delitos para sobreviver. Sua vida muda quando cruza com Jordana, interpretada por Paolla Oliveira, uma empresária de sucesso. Além das duas, "Justiça 2" também acompanha as histórias de Baltazhar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), e Geíza (Belize Pombal), todos com motivos pessoais para acertar contas após saírem da prisão.

