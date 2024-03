Paolla Oliveira esbanja beleza e boa forma em foto de biquíni nas Maldivas

Paolla Oliveira segue compartilhando momentos de suas férias nas Ilhas Maldivas ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. Nesta quarta-feira (28), ela postou em suas redes sociais uma foto de biquíni que deixou seus seguidores babando.

Na imagem, Paolla aparece no mar cristalino, usando um biquíni preto e aplicando protetor solar, se preparando para praticar stand-up paddle.

Na legenda da foto, ela escreveu: "Preparação pro meu stand-up. Filtro solar e ser feliz". A publicação rapidamente recebeu milhares de comentários elogiando a beleza e a boa forma de Paolla. "Que mulher linda!", escreveu uma seguidora. "Você está perfeita!", disse outra. "Que corpo é esse?", comentou um seguidor.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e vivem trocando declarações de amor nas redes sociais. A atriz está aproveitando as férias para relaxar e curtir a companhia do amado.

Em outras fotos publicadas em seu Instagram, a atriz aparece ao lado de Diogo em momentos românticos. Os dois estão aproveitando as paisagens paradisíacas das Maldivas, com direito a mergulhos no mar e passeios de barco.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)