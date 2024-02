Casais de famosos aproveitam para viajar após o Carnaval

O Carnaval é uma das épocas mais corrida do ano para os famosos. Com agenda lotadas de shows, desfiles, blocos, a maratona é cansativa. Após passar o período, muitos aproveitam para viajar e relaxar. Muitos casais como Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, Thiaguinho e Carol Peixinho, Lore Improta e Léo Santana divulgaram fotos nas redes sociais.

Um dos casais mais amados pelos fãs é Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Após a maratona intensa de Carnaval, os dois foram Dubai aproveitar os dias de relax conhecendo uma nova cultura e um novo país.

Já Thiaguinho e Carol Peixinho resolveram aproveitar a Semana de Moda de Milão e conhecer a Itália.

Casais famosos Carol Peixinho e Thiaguinho (reprodução Instagram) Isis Valverde e Marcos Buais (reprodução instagram) Lore Improta e Leo Santana (Reprodução Instagram).

O dono do hit do Carnaval Léo Santana também está viajando com a esposa Lore Improta após os diversos shows dele e desfiles na Sapucaí dela. Lore inclusive saiu campeã pela Viradouro. Os dois decidiram ficar perto de casa e ficar perto da praia do Nordeste.

Aproveitando o frio dos Estados Unidos, Isis Valverde e Marcus Buaiz visitam Nova Iorque no hemisfério norte.