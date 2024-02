Rainha da bateria, Paolla Oliveira 'vira onça' com fantasia estilo Rainha das Rainhas

Paolla Oliveira encantou o público e deu show de simpatia na Marquês de Sapucaí durante o desfile da Grande Rio na madrugada desta segunda-feira (12). A atriz não só arrasou no rebolado como encarnou uma onça na avenida, com direito a máscara luminosa com o rosto do animal, lembrando até mesmo uma performance do Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense.

Vale lembrar que na noite de ontem (11), o governador Helder Barbalho antecipou que Belém será tema do Carnaval da Grande Rio. Campeã do Carnaval carioca de 2022, a Grande Rio teve a onça como tema de seu desfile em 2024. O enredo escolhido foi "Nosso destino é ser onça".

Rainha de bateria ou Rainha das Rainhas?

A atriz Paolla Oliveira desfilou com uma roupa cravejada de pedrarias e estampa de onça, além de luvas com garras afiadas. O grande destaque, no entanto, foi o adereço de cabeça dourado que se transformava em um capacete de onça, com olhos que se iluminavam, criando um efeito ainda mais impressionante.

A fantasia, com suas cores vibrantes, efeitos tecnológicos e temática amazônica, lembrou muito as usadas no concurso Rainha das Rainhas, considerado um dos mais importantes eventos do Carnaval paraense.

Pará no sambódromo

O Pará foi anunciado como tema do samba-enredo da Grande Rio em 2025 em plena Marquês de Sapucaí, durante o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. A escola de samba carioca irá homenagear a cultura e a biodiversidade do Estado no mesmo ano em que a COP30, Conferência do Clima da ONU, será realizada em Belém.

Antes do anúncio oficial, o governador Helder Barbalho, que esteve presente no desfile, publicou um spoiler em suas redes sociais. "O Pará vai ser homenageado pela Grande Rio no carnaval do ano que vem. O anúncio vai ser feito logo mais na Sapucaí", disse Helder Barbalho, em um vídeo gravado na Praia de Copacabana.

Segundo o governador, a homenagem é uma forma de divulgar a cultura do Estado. "É valorização da nossa cultura e das nossas raízes, fomentando o turismo, gerando emprego e renda para a nossa população!!", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)