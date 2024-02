'Este tipo de manifestação só se vê em Belém', diz Carlinhos de Jesus sobre Rainha das Rainhas

Carlinhos de Jesus é um dançarino e coreógrafo brasileiro mais conhecido no Brasil e no mundo. Ao ganhar fama pela desenvoltura que ele apresentava na dança de salão, o carioca ganhou fama e o coração do público.

Uma outra característica marcante de Carlinhos de Jesus é seu amor e conexão com o samba. Por 10 anos ele foi coreógrafo da comissão de frente da Estação Primeira de Mangueira (1998 – 2008), mas também já passou pela Beija-Flor, Império Serrano, Unidos de Vila Isabel, União da Ilha do Governador, Portela e Unidos do Porto da Pedra. No Carnaval do Rio de Janeiro, ele ganhou inúmeras premiações.

Carlinhos de Jesus também é há anos jurado da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo. Inclusive, no ano ele exaltou a produção do programa ao inserir pela primeira vez o brega na disputa. “Primeiro, Luciano [Huck], quero parabenizar a você, ao [Henrique] Matias [diretor do quadro], a toda a produção desse programa, por trazer a maior cultura paraense que é o brega, que resistiu a anos de preconceito, de negações, e se manteve ali firme, com uma resistência incrível. E trazer, hoje, em rede nacional para o mundo o brega, que é patrimônio imaterial e cultural do Pará. Parabéns, Belém do Pará”, disse, sendo bastante aplaudido pelo público.

Se o samba e o Carnaval correm no sangue do coreógrafo, claro que o Rainha das Rainhas não poderia ficar de fora do coração de Carlinhos de Jesus. Em 2023, ele foi um dos jurados do concurso. Ele foi responsável por avaliar a apresentação técnica das candidatas no concurso de fevereiro de 2023.

“Eu aprendo muito, eu enalteço muito a cultura do Pará, então espero ver a representação dessa cultura nas coreografias e nas fantasias. Avaliarei a utilização do espaço cênico, a postura delas na passarela, a movimentação coreográfica do tema musical e por aí vai”, disse em entrevista ao Grupo Liberal, na ocasião.

Carlinhos de Jesus também é Cidadão do Pará reconhecido pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Há décadas, a presença do artista se tornou constante no estado, vindo todo ano a Belém para ministrar oficinas de dança e participar do Festival Internacional de Dança do Pará.

1 - O Rainha das Rainhas está na sua 76 edição, de que forma você acha que esse tipo de concurso contribui para a cultura do Carnaval?

CJ: Este concurso, que é um dos maiores concursos de beleza do Brasil, faz parte da cultura do carnaval na cidade de Belém. Mantém a cultura local, este tipo de manifestação só se vê em Belém.

2 - O Rainha das Rainhas mostra diversos segmentos artísticos no palco, como você avalia essa explosão de arte do concurso?

CJ: Avalio como uma oportunidade de manifestação de todas as expressões de arte que este concurso de beleza e fantasias da Amazônia traz. São impressionantes as inovações e os recursos usados no desfile, sem contar a dramaturgia, maquiagem, figurino, alegorias e principalmente a dança, enfim todos os recursos minuciosamente elaborados, trabalhados e usados de forma correta e extremamente criativa. Esta explosão de arte que resiste a 76 anos, é uma tradição

3 - Você foi jurado no ano passado, o que se tornou mais difícil avaliar? Quais elementos destacas mais importantes na apresentação da candidata?

CJ: O mais difícil de avaliar foi a beleza das candidatas, todas eram muito bonitas, não conseguia escolher “uma”. Os temas apresentados por cada uma também eram espetaculares, difícil de escolher. Temas ligados a tradições crendices e história da cultura paraense. Todas com performances muito bem executadas. Para mim o mais importante, o que define uma nota 10 na apresentação, é a performance “casada” com a resistência ao sustentar as alegorias e manter a excelência na coreografia proposta.

4 - O Rainha das Rainhas é para além de um concurso de beleza, ele envolve dança, que é uma das representações artísticas mais especiais do povo brasileiro. Fala um pouco do amor dos brasileiros pela dança.

CJ: O Brasileiro é uma mistura de índio com africano, povos onde o movimento e o ritmo eram as suas formas de expressão e de comunicação, daí o nosso DNA, “dançante”, tão rico devido a esta miscigenação. Esta combinação se espalhou por todas as regiões brasileiras e se tornou uma paixão, despertou uma cultura diferenciada com movimentos e marcas regionais, a dança está presente na nossa cultura popular e é a maior manifestação artística do brasileiro.

5 - Sua conexão com Belém é fortíssima e por diversas vezes já presenciou de perto a cultura paraense, fala um pouco sobre isso para a gente

CJ: Frequento Belém a 30 anos, cada vez é uma emoção nova, me revigoro passando uns dias aí. A cultura paraense, sua religiosidade, sua gastronomia, este povo carinhoso, querido, cheiroso, que me acolhe, me abraça. Quando volto para o Rio tenho que pagar excesso de bagagem de tanto presente que recebo. Me sinto um paraense de coração. Recentemente recebi o título de cidadão paraense, Meu Deus!! Quanta emoção!! AMO O PARÁ. Aqui no Rio pelo menos uma vez por semana frequento um restaurante paraense, o tacacá do Norte, onde tomo o meu tacacá, o meu açaí, filhote na chapa, jambu, os doces, sorvetes, enfim me acabo...Respiro a cultura paraense mesmo longe de vocês.