Rainhas de Bateria de Belém falam sobre orgulho e a emoção de representar a escola do coração

A rainha de bateria é um dos principais elementos do carnaval das escolas de samba. Elas são responsáveis por desfilar à frente dos instrumentistas, auxiliando o mestre na condução e animação da bateria. Mas essa ocupar o posto vai muito além da responsabilidade, as rainhas Thaís Eloane, da Bole Bole, e Luanny Souza, da Piratas da Batucada, falam sobre a emoção de viver o carnaval representando a escola do coração na avenida.

As rainhas definem o papel que carregam pela avenida como crucial na preservação e promoção da cultura do samba durante o carnaval em Belém. "Transmitimos confiança a todos que nos assistem, espalhando alegria e harmonia", afirmou Thaís. Enquanto Luanny enfatiza: "E por onde passamos representamos a nossa escola, nos comunicamos com o público por meio da dança e para promoção da humildade, respeito na avenida e também voltamos a atenção para cultura do samba em Belém", finalizou Luanny.

Desde os primeiros passos no mundo do samba até o brilho como rainhas de bateria, Thaís e Luanny revelam a intensidade de suas conexões com essa festa tão amada. Thaís, de 26 anos, revela que encontrou o samba ainda na infância, quando ela e seus pais moravam perto de uma escola de samba, que a fez criar uma relação afetiva com o carnaval. “Lembro que sempre que minha mãe e meu pai pegavam sol na laje, a bateria estava ensaiando e eu sambava desde os meus cinco anos de idade”, revela a rainha da bateria guamaense.

“Para mim, a escola de samba, o samba e o carnaval significam união, respeito, diversão, amor e transbordar de sentimentos positivos. É uma felicidade que expresso no meu olhar, no meu abraço e na minha leveza, para que todos aproveitem esse momento do carnaval”, completou Thaís.

Luanny conta que também descobriu sua paixão pelas festas do carnaval ainda quando criança, acompanhando sua mãe nos blocos de rua. Desde 2016, ela desfila como passista na escola Piratas da Batucada onde, hoje, representa, com paixão, a realeza da bateria. "O samba é onde me sinto completa, é uma coisa que amo fazer. Quando sambo, esqueço dos problemas e encontro paz", declara Luanny.

Luanny considera o momento em que anunciaram sua coroação como rainha da Piratas da Batucada como um dos mais importantes na sua vida. "Teve aquela expectativa, né? Fiquei ansiosa e quando fui anunciada passou um milhão de sentimentos. Foi um momento de muita emoção, pois saí da melhor ala de passista para estar à frente da fúria piratiana, o qual é uma das melhores baterias de Belém, se não for a melhor”, disse a rainha da escola pedreirense.

Thaís também relata esse como um dos momentos mais emocionantes da sua trajetória no carnaval e enfatiza que, em seu primeiro ano como rainha, foi campeã do carnaval de Belém. "Quando recebi o convite para ser rainha de bateria da minha comunidade, foi uma realização após anos de esforço. E eu pude ir em 2023 enfim como rainha, e ainda por cima, sai da avenida campeã do carnaval. Foi muito emocionante", revelou Thaís.

Em 2024, a Piratas da Batucada comemora suas cinco décadas com o enredo “Piratas 50 Anos - Por Mares Nunca Dantes Navegados Desbravando A Última Fronteira”. A rainha da agremiação fala sobre a expectativa: “Estou super empolgada. É minha estreia, né? Mas a confiança que sinto na comunidade e na minha bateria é muito grande. Trabalhamos muito e com certeza faremos uma festa linda”, disse.

Já a atual campeã do carnaval belenense, Bole Bole, leva para a Aldeia Amazônica “Juriê: A Fantástica Energia Da Floresta” no seu samba. E Thaís conta que vem para o grande dia com muita confiança no bicampeonato. “Super confiante! Com certeza daremos nosso máximo em busca de mais esse título. Esse é o momento que mostramos toda nossa união e nosso trabalho que fizemos ao longo do ano”, finalizou.

Para o grande dia do desfile, ambas se preparam física e emocionalmente. "Me dedico mentalmente, buscando forças e inspiração, além de manter uma rotina física rigorosa", afirmou Thaís. Enquanto Luanny diz: "Faço academia para ganhar e manter a resistência física e conseguir aproveitar ao máximo cada momento".

As histórias de Thaís e Luanny ecoam a alegria, a paixão e as sensações que o carnaval e o samba proporcionam. As rainhas finalizam fazendo um convite para que todos experimentem a magia dessas festividades inesquecíveis, onde o ritmo do samba e o brilho das escolas de samba transformam vidas. “Experimente, é algo surreal. A emoção ao dançar no dia do desfile. O tocar da sirene te arrepia toda. O som da bateria. A comunidade cantando. Os brincantes felizes, só experimentando para saber realmente o sentimento”, concluiu a rainha.

Para a rainha do bairro do Guamá, o carnaval é alegria, amor e conquista. “É o momento que aguardamos o ano todo para sentir a emoção de desfilar na avenida. Não importa se ganhamos ou perdemos, mas é importante sentir a paixão pelo samba e pela comunidade. Faço um convite para que as pessoas se unam, sintam o meu abraço e percebam como é bom se divertir”, finalizou Thaís.