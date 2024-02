Carnaval 2024: veja programações gratuitas para crianças em Belém

Neste Carnaval, diversas programações gratuitas para os pequenos foliões se espalham os espaços culturais e de lazer do estado pela capital paraense. Além disso, alguns desses sítios recreativos da Região Metropolitana de Belém também estarão com horário de funcionamento especial entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Confira:

Na sexta-feira (09), a Fundação Cultural do Pará vai oferecer uma oficina de Toy Art em Papel (Arte de Brinquedo, na tradução para o português), no Centur. O minicurso será ministrado pelo educador social Jin Barreto e tem o intuito de proporcionar a aprendizagem e o aperfeiçoamento das técnicas, explorando métodos e expressões únicas na confecção de bonecos artísticos.

A oficina acontecerá na Gibiteca, localizada no 3° andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna, no Centur, das 14h às 18h . A entrada é gratuita, mediante inscrição no local.

No sábado (10), a programação é para toda a família. O baile de carnaval tradicional do Centur com Téo Pérola, Orquestra Aerofônica e a cantora Joelma Kláudia agitam com as músicas marcantes da época.

E no domingo (11), a Bateria das Crias do Curro Velho inicia a apresentação às 17h, seguido do Desfile Infantil de Fantasias Carnavalescas e de Nega Rô. Fechando a noite, Eloi Iglesias realiza um show no espaço.

Com direito a desfile de máscaras e fantasias, a creche Professor Orlando Bitar também fará um Baile de Carnaval para os pequenos estudantes nesta sexta-feira (09). O Centro de Referência em Educação Infantil (CREI) vai promover a festa para as mais de 600 crianças atendidas.

A festa dos pequenos começará a partir das 7h, com professores e colaboradores caracterizados, além de muito confete, serpentina e marchinhas de carnaval ao vivo.

Já na Estação das Docas na terça-feira de carnaval (13), acontece a edição de 2024 do "Bailinho da Estação" que já é tradição, no Armazém 3 do complexo turístico. A programação gratuita inicia às 16h, com portões abertos ao público, e contará com show, cortejo de boizinho, brincadeiras e praça de alimentação.

A banda de fanfarra Odivelense, junto ao Boi Catiguria, vão sair em cortejo pela orla, convidando todos para a festa. Enquanto isso, no palco montado no Armazém 3, a turma do Clube da Animação promoverá momentos de recreação com as crianças, no período de 17h às 18h.

A partir das 18h terá início o show da banda ‘Trem da Fantasia’.

Programação especial

Os espaços culturais e de lazer do Pará terão horário de funcionamento especial durante os pontos facultativos de Carnaval e de Quarta-Feira de Cinzas, entre os dias 12 e 14 de fevereiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará, Secult.

No sábado (10) e no domingo (11), final de semana que antecede o Carnaval, não haverá mudanças no funcionamento habitual dos espaços, com exceção do Theatro da Paz, onde estarão suspensas as visitações, sendo retomadas no dia 15, com a programação especial de aniversário.

Confira os horários:

Sábado e domingo - dias 10 e 11

Parque da Residência - 9h às 17h

Estação Cultural de Icoaraci - 9h às 17h

Porto Futuro - 6h às 22h, com entrada até 21h30

Theatro da Paz - Fechado para visitação

Arquivo Público do Pará - Fechado

Museus e Memoriais do Estado - 9h às 17h

Segunda a quarta-feira - dias 12, 13 e 14

Parque da Residência - Fecha segunda e terça; abre quarta-feira a partir das 13h.

Estação Cultural de Icoaraci - Fecha segunda e terça; abre quarta-feira a partir de 12h.

Porto Futuro - 6h às 22h, com entrada até 21h30

Theatro da Paz - Fechado para vistação

Arquivo Público do Pará - Fechado

Museus e Memoriais do Estado - Fecham na segunda; abrem terça e quarta-feira, das 9h às 17h.