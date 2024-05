Internauta viraliza por semelhança com Paolla Oliveira: 'Achei que era IA'

Uma usuária do X, antigo Twitter, viralizou neste último domingo (12) após postar uma foto no próprio perfil e ser comparada com a atriz Paolla Oliveira. Tudo começou quando Marina Guimarães publicou uma selfie no X. "Acho que tô precisando fazer esse cabelo de novo", escreveu ela ao relembrar o momento em que usava tranças nos cabelos. Veja!

Após o post, vários internautas apontaram que Marina se parece bastante com a atriz. "Paolla Oliveira se fosse negra, meu Deus", disse um. "Tão iguais que achei que era IA (Inteligência Artificial)", disse outro. "Eu até tomei um susto, achei que era a Paolla mesmo", disse uma terceira pessoa.

Após a repercussão da foto, ela publicou uma postagem mostrando estar surpresa com a comparação. "Gente, eu postei e fui trabalhar e voltei com a carteirinha de sósia da Paolla?", brincou Marina.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)