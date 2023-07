Filha de Ben Affleck e Jennifer Garner choca pela semelhança com a mãe

A jovem Violet Affleck surpreendeu internautas por conta da semelhança que tem com a mãe, a atriz Jennifer Garner. Ela voltou a chamar a atenção após a última aparição ao lado do pai, o ator Ben Affleck, e da madrasta, a cantora Jennifer Lopez, na última terça-feira (4), em um evento do bilionário Michael Rubin, em Nova York.

VEJA MAIS

Violet utilizou uma máscara durante boa parte do evento, mas chegou a ser fotografada sem a peça, chocando pela semelhança com a mãe, estrela do filme “De Repente 30” (2004). Nas redes sociais, é possível encontrar fotos das duas juntas. A semelhança é surpreendente:

Violet tem apenas 17 anos e é discreta, não tendo contas públicas em redes sociais. A jovem é filha de dois grandes artistas de Hollywood. Ben Affleck é conhecido por interpretar o super-herói Batman, além de participar de filmes como “Garota Exemplar” (2014) e “Pearl Harbor” (2001).

Já Jennifer Garner, além de ser a estrela de “De Repente 30” (2004), também interpretou Elektra, em 2005, e é a personagem principal em “Pegar e Largar” (2006). A filha de Ben e Garner foi fotografada ao lado do pai e da cantora Jennifer Lopez, casada com o ator desde o ano passado. Veja as fotos que chocaram os internautas pela semelhança de Violet com a mãe:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)